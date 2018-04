En 64-årig mand er søndag død, efter at han angiveligt blev klemt ihjel af en træstamme i skov ved Silkeborg.

Silkeborg. En 64-årig mand er søndag afgået ved døden, efter at han fik en træstamme hen over sig i en skov nord for Silkeborg.

Et par, der var ude at gå tur i Præstegårdsskoven, fandt søndag eftermiddag manden liggende bevidstløs under en fire meter lang og halv meter tyk stamme.

Parret var ikke i stand til at flytte den tunge stamme og tilkaldte hjælp.

Da ambulance og lægehelikopter nåede frem, blev manden forsøgt genoplivet.

Men mandens liv stod ikke til at redde, oplyser vagtchef Bjarne Askholm, Midt- og Vestjyllands Politi.

- Vi formoder, at han har været ved at skære brænde i skoven, da han er blevet ramt af en træstamme fra en nærliggende brændestak, siger vagtchefen, som kalder hændelsen "yderst tragisk".

Mandens pårørende er blevet underrettet.

/ritzau/