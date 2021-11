En 64-årige kvinde blev natten til fredag hårdt kvæstet i en trafikulykke på Siødæmningen mellem Tåsinge og Langeland.

Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi, Henrik Strauss til Ritzau.

Politiet modtog anmeldelsen 18.33.

To biler kørte i samme retning over Siødæmningen mod Langeland. Henrik Strauss forklarer, at den forreste bil prøvede at foretage en vending, men at den der blev ramt af bilen, der kørte bagved.

Henrik Strauss oplyser natten til fredag, at der har været en bilinspektør til stede på uheldsstedet, men at denne endnu ikke har været i stand til at nå til en konklusion om uheldet.

Vagtchefen kan desuden heller ikke oplyse noget om tilstanden på den anden involverede person i uheldet.