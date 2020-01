Onsdag eftermiddag var en 64-årig mand udsat for en arbejdsulykke, hvorefter han blev fragtet til sygehuset på grund af blødninger fra hovedet.

Det bekræfter Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi overfor B.T.

»Jeg kan fortælle, at det drejer sig om en kommunalt ansat, som vælter ned i en grøft,« siger vagtchef Jan Nielsen.

Også en fejemaskine, som den 64-årige mand var i færd med at benytte, væltede ned i grøften og derefter over manden, som lå fastklemt under den.

Ulykken skete i Faxe på Sydsjælland. Politiet fik meldingen om ulykken klokken 12.50 og mindre end et kvarter senere blev den 64-årige fragtet til Køge Sygehus.

Jan Nielsen oplyser, at han manden blødte fra ansigtet, men var ved bevidsthed.

Han er blevet udskrevet fra sygehuset, oplyser han.

Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi kender ikke årsagen til, hvordan ulykken skete. Det forventer man, at arbejdsstedet undersøger, og politiet forventer derfor ikke at gøre mere ud af sagen.