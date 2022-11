Lyt til artiklen

205.200.

Så ekstremt mange piller har Syd- og Sønderjyllands Politi fundet i en udenlandsk bil ved grænseovergangen i Frøslev.

Det skirver jv.dk.

Der er tale om såkaldte tramadol-piller, der betegnes som euforiserende stoffer, og derfor er ulovlige at importere ind i landet.

Den 63-årige fører af bilen er fra Tjekkiet. Han blev fredag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg.

Her vurderede dommeren, at den tjekkiske mand skal være varetægtsfængslet i fire uger for at smugle de over 200.000 piller.

Det er kun fem måneder siden, der sidst blev fundet stort antal tramadol-piller ved grænsen.

I starten af juni fandt toldere knap 170.000 ulovlige tramadol-piller i en varevogn taget ud til kontrol ved netop grænseovergangen i Frøslev.