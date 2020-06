En 63-årig mand fra Videbæk er blevet idømt 10 dages ubetinget fængsel ved retten i Herning for blufærdighedskrænkelse.

Manden havde sendt en række grove sms'er til to mindreårige piger på 14 og 11 år.

Det skriver Dagbladet Ringkjøbing-Skjern.

Den anklagede mødte ikke op i retten, men dommeren besluttede, at der kunne fældes dom uden mandens vidneudsagn.

Anklageren fortalte retten, at manden i 2018 sendte flere grove sms'er til en 14-årig pige.

Pigens mor vidnede også over et videolink, og hun fortalte, at hun ringede manden op, efter hun fandt ud af det for at konfrontere ham med de grove sms'er.

Moren fortalte dog, at manden nægtede at kende til nogle sms'er. Syv måneder senere modtog den unge pige igen sms'er fra manden, og så besluttede moren at melde det til politiet.

En 11-årig pige modtog i maj i år også grove sms'er fra mandens telefonnummer. Pigens far anmeldte straks sagen til politiet.

Da mandens nummer blev blokeret, modtog den 11-årige så beskeder fra den samme mand fra et andet mobilnummer.

Hvordan den 63-årige har udvalgt netop disse to piger vides ikke. Det vides heller ikke om pigerne også var fra området omkring Videbæk.

Forsvareren kæmpede ellers for en frifindelse med argumenter som, at sms'erne i teorien kunne være sendt af en anden person fra den 63-åriges mobil, eller at manden havde tiltænkt beskederne til andre, men ved en fejl havde sendt beskederne til de forkerte numre.

Retten besluttede dog, at den 63-årige skulle idømmes ubetinget fængsel i ti dage.