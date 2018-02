Fredag eftermiddag blev en 63-årig mand i Næstved udsat for drabsforsøg af en 37-årig mand. Det oplyser politiet fredag aften.

Ifølge Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi er de to mænd i familie med hinanden. Den 37-årige er nu anholdt og sigtet for drabsforsøg.



Politiet modtog anmeldelsen klokken 15.05 tidligere i dag. Her fik de at vide, at en 63-årig mand var blevet stukket ned i sin lejlighed på Karrebækvej i Næstved.



Den forurettede er indlagt med flere knivstik. Politiet oplyser, at hans tilstand er stabil, men at han fortsat er under behandling.



Den anholdte bliver i morgen fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling. Politiet arbejder på at klarlægge de nærmere omstændigheder.