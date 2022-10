Lyt til artiklen

En 63-årig mand er i kritisk tilstand efter et styrt på en elcykel i Jersie.

Det fortælle Midt- Vestsjællands Politi til B.T.

»Der er ingen vidner, så vi har vores indsatsleder og bilinspektør på stedet for at udelukke, at der skulle være sket en forbrydelse, og det er der heller intet, der tyder på. Det vi mener, der kan være sket, er, at han er faldet efter egen uforsigtighed i et sving,« fortæller vagtchef Asger Bechstrøm.

Manden har slået hovedet så kraftigt, at han på et tidspunkt måtte modtage hjerte- lungeredning på stedet.

»Vi har haft en helikopter fremme til at hente ham, der har fragtet ham til Rigshospitalets traumeafdeling i svært kritisk tilstand.«