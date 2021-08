I løbet af et år satte en 63-årig sønderjysk kvinde 127.000 dejlige danske kroner ind på sin konto.

Problemet var bare, at pengene tilhørte den lokale svømmeklub, hvor hun var ansvarlig for økonomien.

Kvinden har tilstået, og i denne uge blev hun dømt for underslæb i Retten i Sønderborg.

Straffen lød på betinget fængsel i fem måneder, skriver JydskeVestkysten.

Derudover blev hun idømt 100 dages samfundstjeneste og et krav om at betale pengene tilbage.

Opnør Svømmeklub i Aabenraa, som det drejer sig om, har en stram økonomi, og derfor tror og håber den nuværende formand, at det vil lykkes at få nogle af pengene tilbage.

»Vi gør i hvert fald et forsøg på at få dem, for det er en del penge for en klub som vores, og de vil falde på et tørt sted,« siger formand Henrik Pedersen, som først er kommet til efter, at underslæbet fandt sted mellem maj 2019 og maj 2020.

Svømmeklubben får i dag assistance fra DGI, så både formanden, kasserer og DGI holder øje med kassebeholdningen og regnskabet.