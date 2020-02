En 72-årig mand er sigtet for drabsforsøg, efter at en voldsom episode natten til onsdag udspillede sig på Fanø.

Manden slog ifølge politiet en 63-årig kvinde op til 50 gange i hovedet med en hammer - slag, der resulterede i alvorlige læsioner i kvindens hoved.

Kl. 01.54 natten til onsdag modtog politiet en anmeldelse om, at en kvinde var blevet udsat for grov vold, skriver JydskeVestkysen.

En halv times tid efter ankom betjentene til gerningsstedet i Sønderho på Fanø, hvor den 72-årige mand blev anholdt med det samme.

Manden blev først sigtet for grov vold mod kvinden, men efterfølgende blev sigtelsen ændret til drabsforsøg.

Den 63-årige kvinde blev umiddelbart efter politiets ankomst fløjet til Odense Universitetshospital. Mirakuløst nok blev kvinden ifølge politiet erklæret uden for livsfare efter den voldsomme episode.

Grundlovsforhøret af den sigtede 72-årige foregik onsdag bag lukkede døre af hensyn til den videre efterforskning i sagen.

Senioranklager, Anemarie Haahr, forklarede her til JydskeVestkysten, at der fortsat er flere vidner, der ikke er blevet afhørt, og de skal ikke have muligheden for at høre, hvordan den sigtede mand har forklaret sig for retten.

Den 72-årige mand nægter sig skyldig i drabsforsøg på den 63-årige kvinde, mens han dog erkendte sig skyldig i overtrædelse af straffelovens paragraf 244, som lyder: 'Den, som øver vold mod eller på anden måde angriber en andens legeme, straffes med bøde eller fængsel indtil 3 år.'

Manden erkendte for retten at have slået kvinden i hovedet med en hammer, men ikke "op mod 50 gange" og ikke med »alvorlige læsioner til følge,« som det ellers lyder i sigtelsen.

Den 72-årige er blevet varetægtsfængslet i fire uger i forbindelse med sagen.

Syd- og Sønderjyllands Politi ønskede onsdag ikke at oplyse de to personers relation til hinanden.