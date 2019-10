Mistænkt gerningsmand har relation til dræbt kvinde, som ikke er "familiemæssig", oplyser politiet.

En 63-årig kvinde blev tirsdag morgen fundet dræbt i sin lejlighed på Møllebakken i Hillerød.

Politiet mistænker en jævnaldrende mand, som er på fri fod, for at have dræbt kvinden, fortæller politikommissær Henrik Gunst til Ritzau.

I en supplerende pressemeddelelse skriver Nordsjællands Politi, at den mistænkte mand har en relation til den dræbte, men at der er ikke tale om en "familiemæssig relation".

Manden bor i Gørløse ved Hillerød, og politiet har undersøgt hans bopæl. Han er dog ikke blevet fundet, og derfor efterlyses han nu.

Kvinden blev fundet klokken 08.03 tirsdag morgen.

Politiet ønsker omkring klokken 16 ikke at udtale sig yderligere om sagen.

- Jeg kan ikke sige mere, lyder det fra Henrik Gunst.

Derfor står flere ting hen i det uvisse.

Det vides ikke, hvordan kvinden er blevet dræbt. Det er uklart, hvilken relation hun og den efterlyste mand havde, når den ikke er familiemæssig.

Og det er også uvist, hvem der slog alarm til politiet, og hvad motivet til drabet har været.

/ritzau/