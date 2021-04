En 63-årig kvinde, som tidligere har drevet en keramikforretning på Bornholm, er torsdag ved Retten i Rønne blevet idømt en bøde på 130.000 kroner for snyd med moms samt for opgivelse af forkerte oplysninger om sin egen lønindkomst.

Det oplyser TV2 Bornholm.

Kvinden er dømt for, at hun i en periode fejlagtigt opgav sin moms til at være et rundt nul.

Men i virkeligheden var hun momspligtig og snød dermed statskassen.

Hun skal nu tilbagebetale 74.767 kroner for den moms, hun 'glemte' at oplyse til myndighederne.

Derudover blev kvinden i retten også dømt for i indkomståret 2015 at have oplyst et for lavt beløb i personlig indkomst til skattevæsenet.

Dermed snød den 63-årige statskassen for lidt over 20.000 kroner.

Den nu dømte kvinde, som har adresse i København, var torsdag ikke mødt op i Retten i Rønne til behandling af sagen.

Derfor blev hun dømt uden at være til stede.

Kvinden selv og anklagemyndigheden ved Bornholms Politi har nu 14 dage til at overveje eventuel anke af dommen til Østre Landsret.