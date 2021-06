Der er stadig intet spor af den 62-årige Kent fra Glostrup, der nu er forsvundet på tredje døgn.

Kent er ikke set siden tirsdag formiddag, da han forlod sit hjem på Drosselstien i Glostrup.

Politiet har ledt efter ham siden.

Onsdag ved middagstid dukkede han imidlertid op på kameraovervågningen på Skovlunde Station.

Det bekræfter vagtchef ved Vestegnens Politi, Thomas Christensen.

»Han blev set på overvågningen på stationen, men der er desværre ikke noget nyt i forhold til at få ham fundet,« siger han og tilføjer:

»Derfor har vi stadig en bøn om, at folk vil kigge efter ham og melde tilbage, hvis de ser ham. Måske især i området omkring stationen.«

Kent beskrives som spinkel af bygning.

Foto: Vestegnens Politi Vis mere Foto: Vestegnens Politi

Da han forsvandt var han sandsynligvis iført T-shirt og jeans.

Han går dårligt og bruger krykke.

Politiet udelukker, at han skulle være blevet udsat for noget kriminelt, men hans pårørende er bekymrede for ham, fordi han har brug for hjælp.