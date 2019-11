Torsdag eftermiddag var en 62-årig mand ude og cykle på Skanderborgvej i Viby. En cykeltur, der tog en voldsom drejning.

Han var på vej ud i et kryds, da en bil kom kørende og dyttede af ham. Den 62-årige cyklist blev så forskrækket, at han hoppede af cyklen og gestikulerede mod personerne i bilen.

Det fremgår af døgnrapporten fra Østjyllands Politi.

En mand i bilen hoppede ud og gik hen til den 62-årige mand og råbte, at han skulle flytte sig, hvortil den 62-årige svarede, at han var kørt frem for grønt lys, og at det derfor, var føreren af bilen, som var galt på den.

Det gjorde dog manden i bilen så vred, at han skubbede den 62-årige mand omkuld og hoppede på hans cykel, så baghjulet blev bøjet.

I mellemtiden var manden vendt tilbage til bilen, men den 62-årige cyklist prøvede at få et billede af manden med sin mobiltelefon. Det fik manden til at forlade bilen, der blev ført af en kvinde, og bevæge sig til fods mod Rosenhøj.

Men det stoppede ikke den 62-årige cyklist.

Han fulgte efter manden fra bilen og forsøgte gentagne gange at få et billede af ham. Undervejs skubbede manden flere gange den 62-årige i brystet - angiveligt fordi, han ikke ville have, at han fulgte efter ham, skriver Østjyllands Politi.

De to mænd nåede en viadukt, og her vendte gerningsmanden sig om og sparkede den 62-årige hårdt i skridtet, inden han løb fra stedet i retning mod Rosenhøj.

Østjyllands politi udsender i forbindelse med episoden et signalement af gerningsmanden.

Han beskrives som:

Mellemøstlig af udseende

Ca. 35-40 år gammel

Ca. 175-180 cm høj

Fedladen

Mørk i huden og med sort hår der var sat op i en knold, men var kort i siderne og med en hvid/grå stribe

Talte dansk med accent

Var iført en grøn dunjakke med rød stribe omkring kraven og et mindre hul omkring højre forlomme, lyse bukser med lommer på siderne og sorte sko.

Østjyllands Politi hører gerne fra eventuelle vidner, der så optrinnet i krydset eller kan have viden om, hvem gerningsmanden er. Politiet kan kontaktes på telefon 114.