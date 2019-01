Siden tirsdag morgen klokken 9 er 62-årige Karsten Sick Nielsen fra Gundsømagle ikke givet livstegn fra sig.

Da hans hustru tirsdag vendte hjem fra arbejde, var Karsten Sick Nielsen ikke hjemme som forventet.

Han havde efterladt sig personlige ejendele og vigtig medicin derhjemme, hvilket fik familie og venner til at sætte gang i en privat eftersøgning.

Desværre uden resultat, og derfor beder Midt- og Vestsjællands Politi nu offentligheden om hjælp i sagen.

Politiet oplyser i en pressemeddelelse onsdag formiddag, at man er i gang med eftersøgningen af Karsten Sick Nielsen i området omkring hans bopæl i Gundsømagle.

Blandt andet er der indsat sat flere hundepatruljer og en helikopter.

'Det frygtes, at der kan være sket Karsten Sick Nielsen en ulykke, og at han befinder sig i hjælpeløs tilstand,' skriver politiet og fortsætter:

'Borgerne i den centrale del af Gundsømagle bedes undersøge haver og udhuse for at se, om Karsten Sick Nielsen skulle befinde sig her.'

Karsten Sick Nielsen beskrives som 167 cm høj, kraftigt bygget og med kort, gråt hår.

Han er formentlig iført sorte cowboybukser og en mørkeblå vindjakke fra Geographical Norway.

Politiet har samtidig offentliggjort et billede af manden, og gør opmærksom på, at han er kraftigere i ansigtet i dag end på fotoet.

Midt- og Vestsjællands Politi kan kontaktes via telefon 114 eller direkte på 4635 1448.