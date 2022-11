Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Søndag formiddag satte en 62-årig beruset mand sig ind i sin bil i Aalborg og tændte motoren.

Herefter kørte han lidt rund, før han holdt ind til siden og drak en halv flaske snaps.

Det skriver Nordjyske.

Manden kørte herefter ind i et vejskilt, forvildede sig ind i en have og ramte efterfølgende en 53-årige fodgænger.

Heldigvis resulterede påkørslen 'kun' i et lårbensbrud, men den 62-årige mand blev varetægtsfængslet.

Mandag blev han så fremstillet i et grundlovsforhør, hvor manden forklarede, at han havde haft det svært, men at det naturligvis var dumt at køre videre efter at have drukket en halv flaske snaps.

Han er ikke tidligere straffet.

Den 62-årige mand risikerer et års ubetinget fængsel, skriver Nordjyske.