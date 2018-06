En 62-årig buschauffør er idømt en betinget fængselsstraf for blandt andet at have kysset en blot 18-årig passager.

I retten forklarede den mandlige buschauffør, at han erkendte at have kysset den unge kvinde, men han mente, at hun havde været med på den. Det skriver Horsens Folkeblad.

På en overvågningsvideo fra bussen kan man se, at chaufføren efter ankomst til Horsens Banegård rejser sig fra sit sæde og begynder at massere den unge kvinde, der var den eneste passager, i nakken for senere at trække hende ind til sig og kysse hende. Efterfølgende slukker han motoren, før han kysser kvinden igen i op mod to minutter.

Derefter åbnede han bussens døre, og kvinden forlod den.

Mens den 18-årige kvinde, der ifølge Horsens Folkeblad lider af adhd, er autist og lettere mentalt retarderet, har forklaret, at hun 'gik i chok' og 'brød helt sammen' bagefter, forklarede buschaufføren i retten, at han havde gjort det, fordi han syntes, der var god kemi mellem dem.

»Hun sagde: 'Du er da en rar chauffør', og så stillede hun sig op for at tale med mig. Hun virkede flirtende i sit kropssprog, og jeg var ikke i tvivl om, at hun gerne ville have, jeg kyssede hende. Jeg følte ikke, der var behov for at spørge,« forklarede han blandt andet ifølge Horsens Folkeblad.

Sagens anklager mente, at chaufføren havde udnyttet tilliden fra en ung pige, der var mentalt underlegen. Omvendt mente mandens forsvarer, at buschaufføren burde frifindes, da pigen ifølge forsvareren ikke sagde fra, ligesom buschaufføren havde misforstået situationen.

Den 62-årige blev fredag fundet skyldig i at have krænket den 18-åriges blufærdighed, og han blev idømt 14 dages betinget fængsel.