En tur på legepladsen udviklede sig dramatisk for en 31-årig kvinde i Holbæk mandag.

Det fremgår af døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Ved middagstid stod hun på legepladsen ved Ladegårdsparken i den nordvestsjællandske by, da hun pludselig hørte en røgalarm.

Derudover kunne hun også lugte røg.

Hun slog alarm, men løb også selv hen til den lejlighed, hvor hun fornemmede, at noget var galt.

Her lykkedes det hende – sammen med et par stykker andre – at få kontakt til lejlighedens beboer, en 61-årig mand.

Sammen fik de hjulpet ham ud i sikkerhed, og de fik også »en kraftigt rygende dyne trukket ud på græsplænen foran bebyggelsen.«

Politipatruljen, der i mellemtiden var ankommet, fik slukket ilden med en pulverslukker.

Dynen var dog ikke det eneste, der var gået ild i.

Tilbage i lejligheden var en brændende madras, som kort efter blev slukket af brandvæsenet.

Heldigvis blev ilden slukket, før den nåede at sprede sig.

Den 61-årige mand blev kørt til tjek for røgforgiftning, og det gjorde også en 27-årig kvinde, der havde hjulpet med at redde ham ud.

Ingen af dem havde brug for yderligere behandling.

Brandårsagen er endnu ukendt, men teorien er, at den skyldes rygning eller anden brug af åben ild.