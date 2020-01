Chokerede Føtex-kunder måtte dagen inden nytårsaften komme et par til undsætning.

Mellem kølemontrer og cornflakes slog en 61-årig mand nemlig løs på en 34-årig mand og hans 33-årige kæreste.

Heldigvis lykkedes det de opmærksomme Føtex-handlende at overmande den 61-årige og flå battet ud af hans hænder, skriver Nordjyske.

Den 61-årige blev umiddelbart efter overfaldet anholdt af politiet, og manden måtte bruge nytårsaftensdag på at sidde i grundlovsforhør ved retten i Hjørring.

Hans egen forklaring på overfaldet lyder, at han selv og den 34-årige mand tidligere havde været oppe og slås. Derfor besluttede han at hente battet, da han pludselig rendte ind i den 34-årige igen i Føtex.

Herefter halter hukommelsen for den 61-årige, for han kan ikke huske, hvad der efterfølgende skete, og at han altså brugte battet til at slå parret ned.

Parret kom heldigvis ikke slemt tilskade under overfaldet, siger politikommissær Peter Skovbak, der leder efterforskningen for Nordjyllands Politi, til Nordjyske.

Den 61-årige kan se frem til at være varetægtsfængslet indtil den 28. januar.