20 dages betinget fængsel.

Sådan lød dommen, da en 61-årig mand på Limfjordsøen Mors fredag var i retten i Holstebro.

Her blev han dømt for at være i besiddelse af syv sexdukker, der ligner børn.

Det skriver TV Midtvest og TV 2 Nord.

Sagen er den første af sin slags i det Midt- og Vestjyske, og loven, han blev dømt efter, er også forholdsvis ny.

Sidste år betød en ændring af straffeloven nemlig, at det kan give enten bøde eller fængsel indtil et år at være i besiddelse af en dukke, »som fremstår som et barn, og som er kontureret med et seksuelt formål for øje.« (Straffelovens paragraf 235)

Faktisk havde manden 10 forskellige af den type dukker, og han blev opdaget, da han forsøgte at købe en ny, og Toldstyrelsen opdagede pakken.

Da der var tvivl om, hvorvidt alle dukkerne lignede børn, blev den 61-årige kun dømt for at være i besiddelse af syv dukker.

De er nu alle beslaglagt sammen med den nye dukker, som Toldstyrelsen fandt.

Den dømte mand siger til TVMidtVest, at han ikke vidste, at det var ulovligt at eje dukkerne.

Han afviser, at han er pædofil og forklarer, at han købte dukkerne, fordi de var billige.

Manden er ikke tidligere straffet og accepterede dommen.