Politiet fortæller, at Telia Park var helt fyldt op, og at tusinder blev afvist til landskamp på storskærm.

København. Telia Park var lørdag aften helt fyldt op til det landskamparrangement, der blev afholdt.

Omkring 6000 personer kunne ikke komme ind og måtte før kampstart forsøge at finde et andet sted at se kampen.

Det skrev Københavns Politi på Twitter umiddelbart inden kampens start klokken 18.

- Så hvis I er på vej dertil, så må i ændre jeres planer, lød opfordringen fra politiet.

Danmark mødte lørdag aften Peru ved VM i Rusland. Det var den første VM-kamp for landsholdet i turneringen.

Vagtchef Henrik Svejstrup fortalte i pausen, at alt forløb roligt omkring Telia Park på trods af de mange tusinde, der ikke kom ind.

- Der var god ro og orden, og stemningen var fin. Vi havde et par patruljer derude, indtil folkemængden var væk.

- Jeg tror måske, at arrangørerne havde undervurderet interessen, sagde vagtchefen.

Danmark vandt kampen med 1-0, hvilket udløste voldsomme jubelscener i Telia Park. Den gode stemning fortsatte ifølge politiet, da den store menneskemængde skulle ud af nationalstadionet.

- Vi har lige eskorteret 27.500 mennesker ud af parken. Det gik helt stille og roligt, siger Henrik Svejstrup kort før klokken 21 lørdag.

/ritzau/