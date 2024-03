På E20 Esbjergmotorvejen i retning mod Esbjerg er tilkørsel spærret grundet væltet vindmølletransport.

En væltet vindmølletransport medfører mandag morgen, at tilkørsel 73 Korskro til Esbjergmotorvejen er spærret.

Det oplyser Michael Karsen, som er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Den er væltet og spærrer vejen. Den kommer nok til at ligge der nogle timer endnu, og det vil uundgåeligt give nogle trafikale problemer i morgentrafikken, siger han.

I opslag på det sociale medie X gør Vejdirektoratet Trafikinfo også opmærksom på hændelsen.

Her lød det først, at man forventede at kunne genåbne vejen i løbet af morgenen.

Men kort før klokken 10.00 er tidspunktet for den forventede åbning blevet skubbet til i løbet af eftermiddagen.

Michael Karsen kan ikke give flere oplysninger om, hvordan vindmølletransporten væltede, men han oplyser, at den vejer omkring 600 ton.

Det er derfor ikke en helt let opgave at få den fjernet, forklarer vagtchefen.

- Der er sikkert skader på køretøjet, uden vi lige har overblik over det. Og jeg tænker da også, at man skal have tjekket vejen for skader.

/ritzau/