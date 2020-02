Politiet frygter, at overtændt brand kan sprede sig på stor grisebesætning. Ingen mennesker har været i fare.

Omkring 600 grise kan være døde i en stor brand i en gård nær Aakirkeby.

Det meddeler vagtchef ved Bornholms Politi Jesper Lund natten til lørdag kort før klokken 01.30.

Gårdens ene hal er ifølge vagtchefen overtændt, og "alt, hvad der kan slukke brande" på Bornholm er til stede for at få situationen under kontrol, fortæller han.

- Sådan som jeg forstår det, er de 600 grise i den længe gået tabt, siger vagtchefen.

Politiet fik anmeldelsen om branden omkring klokken 22.50 og har siden arbejdet sammen med Beredskabsstyrelsen på at få den under kontrol.

Natten til lørdag er der fortsat fare for spredning til en anden hal med 400 grise, oplyser vagtchefen.

- De arbejder under vanskelige forhold. Det er ikke helt let at få vand frem, siger Jesper Lund.

Han fortæller, at det skyldes gårdens beliggenhed, dog uden at kunne komme de specifikke omstændigheder nærmere.

Ingen mennesker har været i fare, og det mistænkes ikke umiddelbart, at der ligger noget kriminelt bag branden, oplyser Bornholms Politi.

Endnu er man dog langtfra nået til efterforskningen.

- Lige nu er alle travlt beskæftiget med slukning, siger Jesper Lund.

- Man forsøger at lave en form for udluftning, så de levende grise ikke bliver røgforgiftet.

To dyrlæger er blevet kaldt ud til gården for at aflive mange af grisene.

Gården ligger på Trassevejen mellem Pedersker og Aakirkeby.

/ritzau/