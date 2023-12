Natten til torsdag indebrændte 60 kalve i en stald på en landejendom nord for Dronninglund.

En anmeldelse 30 minutter forinden får politiet til at fatte mistanke.

Her blev en anden brand i en lade med bigballer anmeldt blot seks kilometer fra Dorfvej ved Dronninglund, hvor de 60 kalve omkom i flammerne, skriver TV 2 Nord.

Derfor har politiet mistanke om, at brandene kan være påsat.

»Det virker lidt mærkeligt og ret påfaldende, at brandene opstår så tæt på hinanden. For der er heller ikke umiddelbart en tydelig årsag at se. Nu skal vores tekniske undersøgelser vise, om der er en forbindelse mellem dem,« siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, Poul Fastergaard, til TV 2 Nord.

Branden, som kostede de mange kalve livet, blev anmeldt klokken 01.54.

Ved den anden brand var hverken mennesker eller dyr i fare.