Ifølge terroranalyse er det usandsynligt, at børn med dansk baggrund i Syrien udgør en trussel mod Danmark.

Mindst 25 børn af personer udrejst fra Danmark opholder sig i det nordøstlige Syrien - primært i lejrene al-Roj og al-Hol.

Det fremgår af Center for Terroranalyses (CTA) rapport om den aktuelle terrortrussel mod Danmark. Den er offentliggjort onsdag.

I alt opholder cirka 60 børn af forældre udrejst fra Danmark sig i eller omkring konfliktzonen i Syrien og Irak.

På grund af børnenes alder vurderes det dog som usandsynligt, at der udgår en terrortrussel fra dem, fremgår det af rapporten.

- Det hænger først og fremmest sammen med børnenes lave alder, lyder det.

Til gengæld vurderes det, at større børn, der indrejser til Danmark fra konfliktzonen i Syrien, kan udgøre en terrortrussel.

Det skyldes mulig indoktrinering eller andre påvirkninger i det krigshærgede område, skriver CTA i rapporten:

- Det er i den forbindelse også CTAs vurdering, at risikoen for indoktrinering og påvirkning som udgangspunkt forøges, jo længere tid børnene opholder sig i et radikaliseret miljø, herunder i lejrene i det nordøstlige Syrien.

Mens 25 børn med dansk tilknytning opholder sig i det nordøstlige Syrien, opholder de øvrige cirka 35 børn sig ifølge PET's oplysninger blandt andet i det nordvestlige Syrien og i Tyrkiet.

Udenrigsministeriet har hidtil oplyst, at det har kendskab til 19 børn med dansk tilknytning, der opholder sig i de kurdiske lejre al-Roj og al-Hol.

Børnene opholder sig i lejrene sammen med deres mødre, der enten er danske statsborgere eller tidligere danske statsborgere.

Mødrene sidder i fangelejrene med deres børn, fordi de i sin tid rejste ud af Danmark for at tilslutte sig Islamisk Stat.

Udenrigsministeriet oplyser til Ritzau, at det har konsulær kontakt med de 19 børn. Det er uvist, om de øvrige seks børn i det nordøstlige Syrien opholder sig inden for eller uden for lejrene.

Børnene i Syrien har været genstand for stor debat den seneste tid.

Spørgsmålet er, om danske myndigheder skal hente dem til Danmark - og om deres mødre i så fald skal med.

Tirsdag besluttede regeringen sammen med en række partier at oprette en arbejdsgruppe, som skal undersøge mulighederne for at få børnene hjem.

Børnenes forældre skal dog ikke med, mener partierne.

Enhedslisten er ikke med i aftalen. Partiet mener ikke, at børnene kan hjemtages uden deres mødre.

Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige bakker heller ikke op om aftalen. De har det synspunkt, at børnene slet ikke skal tilbage til Danmark.

