En 60-årig mand er druknet i vandet ud for Bandholm på Lolland.

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi rykkede onsdag eftermiddag ud til en drukneulykke ved en badeanstalt ved Bandholm på Lolland. Her var to bekendte, en mand på 60 år fra Maribo og en kvinde på 53 fra København, ude at svømme. De ville svømme ud til en platform nogle hundrede meter ude i vandet, da det gik galt.



»Manden råber om hjælp. Vi ved ikke hvorfor - om han fik det dårligt eller hvad der sker. Kvinden vender om, og inden hun svømmer derhen, er han forsvundet. Flere personer kommer hende til undsætning, og det lykkedes at finde ham under vandet efter 10 minutter, hvorefter han bjærges op ad vandet og får førstehjælp. Men desværre må han klokken 15.14 erklæres død af en læge,« siger vagtchef Anders Mikkelsen, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, til B.T.

Der skal nu foretages et ligsyn, som skal klarlægge, hvad der skete med manden. Hans pårørende er underettet.