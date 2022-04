En 14-årig dreng har oplevet gentagne gange, at en mand, der tidligere har krænket ham seksuelt, har forsøgt at opsøge ham på trods af et polititilhold.

Det har resulteret i, at den 60-årige mand er blevet idømt ni måneders fængsel for chikane af den mindreårige dreng.

Det er Retten i Næstved, der har afsagt dommen onsdag, skriver TV 2.

Det hele har udspillet sig i landsbyen Hejninge vest for Slagelse. Og sagen har rystet store dele af landsbyen.

Det kunne TV 2 og TV Øst dokumentere, fordi de fulgte den dømtes færden rundt i landsbyen.

Når den 14-årig dreng cyklede hjem fra skole, dukkede den 60-årig mand op. Alene i november sidste år skete det hele syv gange, står der i anklageskriftet ifølge TV 2. Og det er langtfra det eneste, som manden gjorde.

Manden efterlod penge og slik til drengen for at opnå kontakt. Han efterlod det både ved drengens hjem og ved familiens sommerhus.

Den 60-årige mand forsøgte desuden via en anden dreng fra landsbyen at etablere kontakt til den 14-årig dreng. Han tilbød den jævnaldrende dreng penge for at kontakte den dreng, som han er dømt for at krænke seksuelt.

Under sagen har manden nægtet sig skyldig i alle anklager. Han har udbedt sig 14 dages betækning, inden han beslutter, om han vil anke sagen.