Der er gang i privatfesterne, efter det danske natteliv er blevet lukket ned.

Og det var også sådan én, der natten til fredag skabte dramatiske scener tæt på Herning.

Det skriver TV Midtvest.

Her blev en 60-årig nemlig så frustreret over at blive holdt vågen af sin nabo, der holdt fest og spillede høj musik, at han besluttede sig for at italesætte det.

Derfor bankede han på døren og bad naboen om at skrue ned for musikken, da han åbnede op.

Det faldt dog ikke i god jord hos den 24-årige nabo.

De to naboer kom nemlig i tumult, og det endte med, at den 24-årige mand tog en machete-lignende kniv frem og gik til angreb.

Macheten ramte den 60-årige mand på højre hånd og i ansigtet, hvor han fik et åbent sår.

Kort efter blev den 24-årige mand anholdt, og det samme gjorde to af hans venner.

Den 60-årige mand blev behandlet for sine skader på hospitalet.

Gerningsmanden er nu blevet varetægtsfængslet i fire uger sigtet for grov vold.