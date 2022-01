Én gang om ugen i knap ti år forgreb en nu 60-årig mand sig seksuelt på sin egen datter. Det skete i årene fra 1998 til 2007.

Men de seksuelle overgreb kom først for en dag, da kvindens datter – altså mandens barnebarn – betroede sig til sin mor og fortalte, at hendes morfar havde udsat hende for seksuelle overgreb.

Forhold, som den 60-årige mand onsdag eftermiddag fik en dom på fem et halvt års fængsel for ved Retten i Svendborg.

Anklager Maria Fanø-Fredeløkke er tilfreds med dommen.

»Jeg er rigtig tilfreds med, at retten har lagt vægt på de forurettedes forklaringer, både datteren og barnebarnets,« siger Maria Fanø-Fredeløkke og fortsætter:

»Det er også psykisk vigtigt for dem, at de bliver troet på.«

Den 60-årige mand har siddet varetægtsfængslet i sagen siden oktober, hvor han meldte sig selv til politiet, efter han var blevet konfronteret med overgrebet mod sit barnebarn, som skulle være sket én gang.

Han forbliver nu fængslet og har ikke tænkt sig at anke dommen.

Ifølge mandens egen forklaring i retten, var han udmærket klar over, hvad han kunne finde på. Derfor forsøgte han at undgå situationer, hvor han var alene med sit barnebarn, så det ikke skulle ske.

Men en dag skete det alligevel, da han var alene med barnebarnet.

Selv erkendte han i retten at have blufærdighedskrænet barnebarnet, men nægtede det overgreb, han blev dømt for.

Han forklarede også, at der ikke var nogen, der vidste noget. Heller ikke hans kone, da overgrebene på datteren næsten udelukkende var foregået om natten.

Fra datteren var cirka seks år til hun var 14-15 år har den nu dømte krænket hendes blufærdighed og cirka en gang om ugen forgrebet sig på hende ved andet seksuelt forhold end samleje.

Flere gange var der også tale om fuldbyrdet samleje.

Udover fængselsdommen har den 60-årige også fået et boligforbud og et besøgsforbud, der betyder, at han ikke må bo sammen med eller være alene med børn.