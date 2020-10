Nordjyllands Politi undersøger, om to biler torsdag morgen kørte sammen, eller om der er sket to ulykker.

En 60-årig mand er i kritisk tilstand efter en trafikulykke tidligt torsdag morgen. Her blev han fundet fastklemt i en bil på en mark.

Det fortæller vagtchef René Kortegaard fra Nordjyllands Politi.

Politiet modtog en anmeldelse om ulykken på motorvejen ved Brønderslev kort efter klokken 05.

Indledningsvist troede politiet, at det drejede sig om én bil.

- Men da vi kommer frem, finder vi en bil mere, der ligger inde på marken. I den sidder en person, som er fastklemt, og har alvorlige skader i hovedet.

- Vi troede i første omgang, at det var to eneuheld, men undersøgelser på stedet gør, at vi ikke kan afvise, at de er stødt sammen på stedet derude, siger vagtchefen.

Det skulle i så fald være sket ved, at bilerne kom kørende i samme retning, og at den ene bilist er ramt op i enden på den anden.

- Vi kan ikke fastslå hændelsesforløbet helt præcist endnu, siger vagtchef René Kortegaard.

I bilen på marken sad den 60-årige mand. Hans tilstand beskrives torsdag formiddag som kritisk. Den 21-årige fører af den anden bil er sluppet heldigere.

- Han har været til undersøgelse på sygehuset, men han er udskrevet igen, siger René Kortegaard.

Politiet er torsdag formiddag ved at tale med den 21-årige om, hvad der skete ved ulykken.

Vragdele på motorvejen er blevet fjernet, men klokken 10 ligger den ene bil endnu på marken. En bilinspektør har lavet undersøgelser på stedet for at forsøge at klarlægge, hvordan ulykken kunne ske.

De to personbiler skal også ses efter for at se, om deres skader svarer til hinanden.

/ritzau/