En mand fik problemer, da han sammen med sin kæreste ville svømme 100 meter ud til en platform.

Vordingborg. En 60-årig mand fra Maribo er død efter en drukneulykke ved badeanstalten på Bandholm Havn på Lolland.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til TV Øst.

Ulykken skete klokken 14.31, da manden var ude at svømme med sin kæreste.

- De ville svømme ud til en platform, og kvinden svømmer i forvejen.

- Da kvinden kigger tilbage, råber manden på hjælp, og så forsvinder han under overfladen, fortæller vagtchef Anders Mikkelsen fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi til TV Øst.

Det er endnu uklart, hvorfor manden pludselig kom i problemer.

- Vi kender ikke til hans svømmefærdigheder. Det kan også have været et ildebefindende, han har fået. Der skal foretages et ligsyn, som kan give svar på, hvad der skete, siger Anders Mikkelsen til tv-stationen.

Han mener ikke, der er tale om et særligt farligt område at svømme i.

- Der har ikke været blæst i dag, og der er heller ikke tale om understrøm. De ville svømme 100 meter ud til en platform, og det er jo en banelængde at svømme. Så det er ikke fordi, det er så langt ud, siger Anders Mikkelsen til TV Øst.

De pårørende er underrettet.

/ritzau/