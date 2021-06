En 60-årig direktør er blevet frataget sit kørekort i tre år og har fået konfiskeret sin varebil.

Sådan lyder en domsafsigelse i en sag om vanvidskørsel.

Ifølge JV.dk er dommen faldet i denne uge, hvor manden fra Skærbæk i Sønderjylland dog slap for at skulle i fængsel, da hans straf på grund af særlige forhold blev gjort betinget.

Det var 31. marts i år, at den nye lov om vanvidskørsel trådte i kraft, hvor myndighederne dermed fik mulighed for at konfiskere biler i forbindelse med særlig farlig og hensynsløs kørsel – det var kun to uger senere, at den 60-årige blev blitzet af en fartkontrol.

Data sagde, at han kørte 114 km/t i en byzone ved Hobro, hvor fartgrænsen hedder 50 km/t.

»Jeg mener ikke selv, at jeg kørte så stærkt. Det havde jeg ikke opfattelse af. Jeg troede, at jeg var ude af byen. Området bar ikke præg af, at man var inde i en byzone. Der var hegn på den ene side, og industribygninger på den anden,« har den 60-årige direktør forklaret i retten.

Og netop den forklaring blev der lyttet til af dommer Kristin Bergh. Hun valgte »undtagelsesvist« at gøre de 20 dages fængsel ubetinget netop på grund af, at manden havde kørt for hurtigt i en industrikvarter, der ikke umiddelbart fremstod som byzone.

I stedet for fængsel kan direktøren vælge at udføre 40 timers samfundstjeneste.

Han har 14 dage til at anke dommen. Det samme har anklagemyndigheden, der altså gik efter et fængselsstraf.