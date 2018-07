Fra januar 2016 til maj 2017 er 95 gerningspersoner dømt for at begå voldtægt, voldtægtsforsøg eller andet seksuelt forhold end samleje i Danmark. B.T. har valgt at se nærmere på seks af de mest voldsomme eksempler og beskrive dem i denne artikel ud fra dommene, som B.T. har fået aktindsigt i.

Flygtede fra fængslet

I marts 2015 flygtede den 21-årige Mounir El-Khatib, far Horserød, hvor han afsonede en dom for en forbrydelse, han havde begået mod sin ekskæreste. El-Khatib mistænkte, at ekskæresten havde fundet en ny mand i sit liv. Derfor opsøgte han hende på hendes skole for at konfrontere hende.

Han voldtog hende i en trappegang på skolen, og herefter stak han hende i låret med en kniv. Hun kom så alvorligt til skade, at hun var i livsfare.

Mounir El-Khatib blev idømt otte års fængsel for voldtægt og drabsforsøg. Dommen blev skærpet i Landsretten, hvor han blev idømt ni års fængsel for forbrydelsen. Han er tidligere dømt for vold mod selvsamme ekskæreste og for frihedsberøvelse af deres fælles datter.

Holdt offer fanget i kælder i seks dage

I 2017 blev Mathias Granow Pedersen idømt tre år og seks måneders fængsel for en særdeles voldsom voldtægtssag.



Her holdt han sit offer fanget i en kælder i seks hele dage, før politiet fandt frem til hende. Her valgte han blandt andet at skyde hende med en hardball-shotgun 10-20 gange. Han stak også en skruetrækker op i ofrets anus, mens han filmede det. Af flere omgange tvang han hende til oralsex. Han tildelte ofret mindst 50 lussinger og knytnæveslag.

Gerningsmanden sprøjtede også peberspray i ofrets ansigt fra 10 cm afstand, mens hun var bundet. Han stak hende i låret og i siden med en kniv. Han varmede også en knibtang op, som han efterfølgende spændte fast på en af ofrets brystvorter.

Mathias Granow Pedersen valgte ikke at anke dommen.

Voldtog syns- og hørehæmmede i over 20 år

I 2017 blev Jimmy Reinholdt idømt ni års fængsel for at have begået flere voldtægter og blufærdighedskrænkelser mods sin syns- og hørehæmmede svigerinde i over to og et halvt årti. Ved første voldtægt i 1987 var ofret mellem 10-11 år gammel, og han var omkring 23 år gammel.

Han forklarede i retten, at de havde haft et romantisk forhold, der startede i 1998, hvor de ifølge ham havde frivilligt samleje omkring 60 gange.

Retten konkluderede, at ofret grundet sin fysiske tilstand var et svagt offer.

Byrettens dom blev anket, men stadfæstet i landsretten. Straffen blev dog sænket til otte års fængsel.

Brød ind på psykiatrisk afdeling for at voldtage kvinde to nætter i træk

Ole Pele Abraham Hans Sakæusen brød to nætter i træk ind på Psykiatrisk Afdeling i Svendborg på Fyn. Her voldtog han den samme kvinde begge gange.

Ofret forklarede i retten, at personalet i første omgang ikke troede på, at der havde været indbrud, og at hun havde været offer for en voldtægt. Først efter anden nats overgreb, hvor andre indlagte havde set gerningsmanden, fandt personalet frem til sanheden.

Ole Pele Abraham Hans Sakæusen blev kendt skyldig i byretten og idømt fire år og seks måneders fængsel. Den 39-årige gerningsmand valgte ikke at anke dommen.

Piskede offer og stak hende med kniv

47-årige Abdizirak Ahmed blev idømt tre års fængsel og udvist for voldtægt af særlig farlig karakter af Retten på Frederiksberg.

Det gjorde gerningsmanden, der var påvirket af stoffer, på baggrund af et brutalt overgreb, hvor han bankede sit offers hoved ind i en væg. Herefter piskede han hende på ryggen med en ledning, sparkede og slog hende. Han stak også ofret i brystkassen med en kniv. Hun overlevede angrebet.

Sagen blev ikke anket.

Fakta #Voldtaget B.T. har sat sig for at undersøge, hvilke personer der begår voldtægt i Danmark. Når der i såvel forskning som journalistik bliver sat fokus på voldtægt, er det ofte med offeret i centrum. Meget få undersøgelser belyser de personer, som begår overgrebene. Derfor har B.T. indhentet samtlige dombøger i perioden mellem 1. januar 2016 og 8. maj 2017, hvor der er faldet en voldtægtsdom. Ved at gennemgå omkring 100 dombøger forsøger B.T. at give et indblik i, hvem der begår voldtægt, hvilke typer af voldtægt der er hyppigst, og hvor voldtægterne finder sted, ligesom vi taler med både ofre for voldtægt og dømte voldtægtsforbrydere. I projektet #Voldtaget præsenterer B.T. ligeledes et interaktivt danmarkskort, der viser samtlige voldtægtssager, hvor der er faldet dom i perioden. I begrebet voldtægter inkluderer vi fuldbyrdede voldtægter, andet seksuelt forhold end samleje, voldtægtsforsøg og medvirken til voldtægt. Vi har udeladt blufærdighedskrænkelser, ligesom sager, der har ført til frifindelse, betingede fængselsdomme eller delvist betingede fængselsdomme, samt sager, hvor der udelukkende er idømt bøde, ikke er medtaget. Ligeledes har vi valgt at udelade sager, hvor der er formodet sindssyge for gerningspersonens vedkommende – såkaldte § 68-70-sager.

Slikkemanden



Det kan godt være, du ikke har hørt navn et Besim Ilazi før, men du har formentlig hørt om 'Slikkemanden', som han blev omtalt i pressen. Han blev idømt fire års fængsel for 21 tilfælde af blufærdighedskrænkelse og et voldtægtsforsøg i og omkring København, hvor han over en længere periode skabte rædsel. Han fulgte efter sine ofre om aftenen og om natten og forsøgte at kysse og slikke dem.

I et tilfælde fulgte han efter en kvinde hen til hendes dørtrin og sparkede døren ind, hvorefter han slikkede på hende og forsøgte at voldtage hende.

Han valgte ikke at anke dommen.

Har du været udsat for et seksuelt overgreb, og kunne du have lyst til at dele din historie. Så kontakt B.T.s journalister på bopo@bt.dk, jepa@bt.dk eller cweb@bt.dk.