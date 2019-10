På det seneste har det ikke været nok bare at låse sin bil, når man forlader den.

Lige nu er der masser af problemer med bilbrande i Aarhus, og det har fået politiet til at starte en efterforskning.

Seneste episode var natten til tirsdag, hvor to biler udbrændte i Langkærparken.

Det er i det vestlige Aarhus samt nordvest, der er hårdest ramt af bilbrandene.

»Der begynder at tegne sig et billede af, at der bliver påsat brande i biler i udvalgte områder og på bestemte tidspunkter af døgnet. Så vi er selvfølgelig interesserede i, om der kan være en sammenhæng, så vi kan finde ud af, hvem gerningsmændene er, og hvilke motiver der ligger bag,« siger Michael Kjeldgaard, politiinspektør ved Østjyllands Politi til TV 2 Østjylland.

Til det østjyske medie siger politiet, at det det ikke nødvendigvis er det samme motiv, der ligger bag alle brande.

De nævner, at mulige motiver kan være forsikringssvindel og hærværk, hvorimod de oplyser, at der ikke er belæg for at sige, at det er en kamp om territorium.

Der har været 59 bilbrande de seneste fire måneder, hvoraf 20 af dem skete i juli, 16 i august og 15 i september.