En 48-årig kvinde var frihedsberøvet i fire timer, da hun ifølge politiets sigtelse blev udsat for vold og truet ind i en bil af en 59-årig mand.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Retten i Esbjerg har således varetægtsfængslet manden i fire uger.

Den 59-årige er sigtet vold, trusler på livet og for frihedsberøvelse ved at have kørt rundt med kvinden i fire timer. Han erkender sig delvist skyldig og kærede ikke kendelsen.

Den voldsomme sag udspillede sig i Varde, som B.T. omtalte både onsdag og tidligere torsdag.

Politiet efterforskede en sag om personfarlig kriminalitet, efter en mand blev anholdt i Varde.

Forinden havde politiet efterlyst en grå bil.

Den sølvgrå Opel Astra var efterlyst i forbindelse med det, som politiet betegnede som et 'mistænkeligt forhold', og knap en time efter efterlysningen dukkede den op i Tistrup ved Varde.

Det var i den forbindelse, at manden blev anholdt.

»Jeg vil gerne takke for de mange henvendelser vi fik fra borgerne. De var medvirkende til at sagen blev opklaret så hurtigt«, siger vicepolitiinspektør Jan Lambertsen i pressemeddelelsen.

Politiet vil fortsat gerne høre fra vidner i sagen.

Det drejer sig om personer, der har set køretøjet og eventuelt personer omkring Bakkevej i Varde onsdag mellem klokken 9.30 og 10.30.

'Har du set noget, så ring til politiet på telefon 1-1-4', oplyser politiet.