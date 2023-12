I timevis arbejdede politiet tirsdag på en adresse i Faxe Ladeplads, før man til sidst kunne berette om fundet af en død person. En død person, der med stor sandsynlighed er identisk med en mand, der i august blev efterlyst.

Og det er altså politiets mistanke, at han ikke er død af naturlige årsager. I hvert fald har man anholdt og sigtet en 59-årig mand for drab.

Manden blev anholdt allerede tirsdag formiddag, og han vil onsdag klokken 9.30 blive fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Næstved.

Her vil anklagemyndigheden gå efter at få lukket dørene, hvilket vil betyde, at offentligheden ikke får indsigt i, hvad der ligger til grund for mistanken mod manden.

Af samme årsag er det også begrænset, hvilket oplysninger politiet ønsker at dele for nuværende.

»Der forestår stadig et stort stykke arbejde med blandt andet tekniske og retsmedicinske undersøgelser, og vi fortsætter efterforskningen af sagen med uændret intensitet,« siger vicepolitiinspektør ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Rune Dahl Nilsson dog i en pressemeddelelse.

Her bliver det også fastslået, at man endnu ikke endeligt har fastslået den afdødes identitet.

Ikke desto mindre er de pårørende til den mand, der blev efterlyst i august blevet underrettet om fundet.

Ved man noget om dsagen, eller har man observeret mistænkelig aktivitet i området omkring Svend Gøngesvej i Faxe Ladeplads, opfordrer politiet til, at man tager kontakt.

Det kan ske på telefon 1-1-4.

Lyt til kriminalredaktionens podcast 'På Fersk Gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast.