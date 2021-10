Torsdag aften blev en 59-årig mand fra København overfaldet af en gruppe meget unge drenge på en perron på Lyngby Station, der efterfølgende flygtede fra stedet.

Nordsjællands Politi modtog anmeldelsen 18.47 og kørte derefter ud til den forurettede.

Han forklarede politiet, at han var blevet tildelt flere skub og spark af tre personer som følge af en uoverensstemmelse med dem om afspilning af høj musik i toget.

Da politiet ankommer til stedet har en anden borger standset en af de formodede gerningsmænd. En kun 12-årig dreng fra Espergærde.

Her har politiet været nødt til at kontakte de sociale myndigheder og andre relevante voksne, grundet drengens unge alder.

Politiet ledte herefter efter de to andre drenge, der skulle have stået bag overfaldet, men det lykkedes ikke politiet at finde dem.

De beskrives som: