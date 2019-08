En 59-årig mand, som sad varetægtsfængslet for seksuelt overgreb på en 10-årig pige, har begået selvmord.

Det skriver Lokalavisen Aarhus.

Hos Nordjyllands Politi kan vagtchef Mogens Hougesen bekræfte overfor B.T., at politikredsen søndag morgen fik en anmeldelse via alarmcentralen kl. 08.21.

»Der var en varetægtsarrestant, der har taget sit liv,« siger han.

Pågældende var varetægtsfængslet i en sag fra Østjyllands Politi, forklarer Mogens Hougesen.

Men vagtchefen har ingen kommentarer til, om det er den 59-årige mand fra Aarhus, der har siddet varetægtsfængslet for seksuelt overgreb på en 10-årig pige.

I torsdags blev en 59-årig mand varetægtsfængslet i en sag om seksuelt overgreb på en 10-årig pige, og det er denne sag, avisen kobler til selvmordet.

På mandens Facebook-side er der hilsner i forbindelse med sagen og dødsfaldet. Her skriver søsteren:

'Lille skat ... dejlige bror og en kammerat der bare ALTID var der for os alle du var så meget guld / desværre med en sort side som har rystet os alle så meget ... uanset skal du vide jeg elsker dig så meget men er så usigelig ked af det ... RIP'

Manden var sigtet for at have haft mindst to seksuelle forhold med den nu 10-årige pige. Ved grundlovsforhøret fremgik det, at han sigtes for at have stukket sine fingre op i pigens skede, ligesom han skal have tvunget hende til at onanere ham, skriver Lokalavisen.

Den 10-årige piges mor sidder varetægtsfængslet i samme sag.

Opdateres...