»Hans forbrydelser er de værste, jeg nogensinde har set.«

Spørger man politiet, har han mindst fire kvindeliv på samvittigheden. Arkitekten Rex Heuermann. En mand, der indtil i sidste uge levede et tilsyneladende normalt liv.

Men intet ved Rex Heuermanns liv er normalt, mener den politikommissær, der har stået i spidsen for efterforskningen af arkitekten. Rex Heuermann er ikke normal:

»Han er en dæmon, og det er svært at forstå en person, der er i stand til at begå de forbrydelser, han har begået.«

»Det, han gjorde mod ofrene, var med fuldt overlæg, og det er derfor, jeg siger, han er en af de værste. Hvis ikke den værste,« siger vicepolitikommissær ved Suffolk County Anthony Carter således til BBC.

Den 59-årige arkitekt er sigtet for de over et årti gamle drab på tre kvinder og hovedmistænkt i en fjerde drabssag. Han nægter sig skyldig, men hos Anthony Carter er der ingen tvivl at spore.

Da politiet i sidste uge skred til anholdelse af Rex Heuermann, fjernede man en seriemorder fra gaden, mener han.

»Der er altid en bekymring (for at den mistænkte vil slå til igen, red.), og det var derfor, anholdelsen fandt sted torsdag aften.«

Politiets teknikere var i sidste uge massivt til stede i Rex Heuermanns hjem. Foto: Michael M. Santiago/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Politiets teknikere var i sidste uge massivt til stede i Rex Heuermanns hjem. Foto: Michael M. Santiago/AFP/Ritzau Scanpix

Med anholdelsen af Rex Heuermann er der sket et gennembrud i sagen om 'Gilgo Four'. Fire kvinder, hvis lig blev fundet gemt væk på Gilgo Beach i New York-området.

De jordiske rester dukkede op i kølvandet på en forsvindingssag fra 2010. Som dug fra solen forsvandt en 23-årig kvinde en forårsdag, og inden året var omme, havde politiet i sin søgen efter hende gjort flere uhyggelige fund på Gilgo Beach.

Fundet af de fire kvindelig.

Dermed kunne familierne til Melissa Barthelemy, Maureen Brainard-Barnes, Amber Costello og Megan Waterman få vished om deres kæres skæbne. Kvinderne var alle sexarbejdere, før de forsvandt i perioden mellem juli 2007 og september 2010.

I det efterfølgende år fandt politiet flere ligrester på stranden i Long Island, men det er altså drabene på de fire kvinder, som Rex Heuermann er mistænkt for.

Og det er hans egne gener, der har fældet ham.

Kvindernes lig var nemlig pakket ind i sække, og i en af disse fandt politiet et hårstrå, hvis dna siden skulle vise sig at være identisk med den, der blev fundet på en pizzaskorpe, som Rex Heuermann havde gnavet i.

Før politiets efterforskning nåede så langt, skulle der dog gå år. År efter år efter år uden opklaring.

Det var først i det spæde 2022, få dage efter Anthony Carter havde overtaget tjansen som vicepolitikommissær, der blev nedsat en taskforce til atter at gennemgå de efterhånden støvede kasser med beviser.

Takket være teledata og kontooplysninger endte Rex Heuermann pludseligt i politiets søgelys, og snart blev han sat under overvågning.

En pizzabakke med dna-spor har været et afgørende spor for politiet, der i sidste uge anholdt Rex Heuermann. Foto: Suffolk County Court/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere En pizzabakke med dna-spor har været et afgørende spor for politiet, der i sidste uge anholdt Rex Heuermann. Foto: Suffolk County Court/Reuters/Ritzau Scanpix

I januar 2023 lykkedes det så at skaffe en prøve af den mistænktes dna. Fra hans skraldespand fiskede man en pizzapakke op, og i den fandt man skorper med hans spyt på. Dna-spor, der viste sig at matche dem, man havde fundet ved et af ligene.

Torsdag kunne man så anholde ham. En forløsning for mange, men ikke ensbetydende med, at efterforskningen er ovre.

Til BBC oplyser Anthony Carter, at politiet nu minutiøst vil gennemgå Rex Heuermanns færden de seneste 13 år.

Mens den 59-årige altså er sigtet for drabene på tre kvinder og mistænkt for et fjerde, vil vicepolitikommissæren ikke udelukke, at der kan være flere ofre.

»Jeg tror, at alt er muligt. De finder vi ud af, mens vi fortsætter med at indsamle beviser.«