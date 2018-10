I 2008 blev en 59-årig mand dømt for et knivdrab. Otte år efter blev han prøveløsladt og begik nyt knivdrab.

Retten i Hjørring har onsdag idømt en 59-årig mand fængsel på livstid for et drab begået sidste sommer. Det oplyser anklagemyndigheden i Nordjylland på sin Twitter-profil.

For den 59-årige Torben Jensen er det ikke første gang, at han bliver dømt for drab. I 2008 blev han idømt 12 års fængsel for et knivdrab. I 2016 blev han prøveløsladt.

Et år efter blev han anholdt mistænkt for at have begået endnu et knivdrab på en 49-årig mand. Ifølge Nordjyske er drabet sket i en opgang i Frederikshavn.

I samme sag er en 41-årig mand idømt seks års fængsel for vold med døden til følge, oplyser anklagemyndigheden.

Torben Jensen har valgt at anke dommen, mens den 41-årige Jimmi Clausen har udbedt sig betænkningstid.

Ifølge Nordjyske sparkede den 49-årige nu afdøde mand døren op til Torben Jensens lejlighed 20. august sidste år. Avisen skriver, at han ville have fat i en kvinde, der befandt sig i Torben Jensens lejlighed.

Efter døren blev sparket op, opstod der et slagsmål i lejligheden. De to dømte jagtede herefter den 49-årig over i en naboopgang og angreb manden med knive, skriver Nordjyske.

De to dømte har nægtet sig skyldig. De har peget på hinanden som drabsmand. Retten anså ifølge Nordjyske begges forklaring som utroværdig.

I stedet blev der lagt vægt på, at der er fundet dna-spor fra Torben Jensen på gerningsvåbnet, ligesom blod fra den dræbte blev fundet på begge dømtes tøj.

Der blev desuden lagt vægt på, at drabet blev begået, mens Torben Jensen var prøveløsladt fra den første drabsdom.

Jimmi Clausen er også tidligere dømt - blandt andet for forsøg på manddrab, skriver Nordjyske.

/ritzau/