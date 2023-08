Fyns Politi har torsdag eftermiddag anholdt og sigtet en 51-årig mand for drab.

Klokken 15.59 modtog politikredsen en anmeldelse og kørte til Thorvaldsensvej i Søndersø på Nordfyn. Her fandt man en 39-årig mand fra Fredericia, som var alvorlig tilskadekommen.

Mandens skader var så alvorlige, at han senere afgik ved døden.

Kort efter anholdt politiet en 51-årig mand, som nu er sigtet for drabet.

Politiet efterforsker stadig sagen, men på nuværende tidspunkt er man af den overbevisning, at der ikke har været andre involveret i drabet på den 39-årige

Det oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse. Her oplyses det også, at den 51-årige ventes at blive fremstillet i grundlovsforhør fredag.

De pårørende til den 39-årige er underrettet.

