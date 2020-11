Lørdag eftermiddag udspillede der sig tilsyneladende et mundbindsdrama i et pizzeria i Gørlev nær Kalundborg.

Kl. 16.56 fik politiet en anmeldelse om, at to kunder havde været oppe at slås på et pizzeria på Kalundborgvej, og den ene, overfaldsmanden, nu var tilbageholdt af offeret.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten for denne weekend.

»Politiet kørte hastigt til pizzeriaet og fik kontakt til en 58-årig mand fra Gørlev som offer, der tilbageholdt en 75-årig mand fra Store-Fuglede. Sidstnævnte blev kort efter anholdt som mistænkt for vold mod den 58-årige, idet den 58-årige befandt sig på pizzeriaet, da den 75-årige kom ind uden mundbind jf. COVID-19-reglerne,« skriver politiet.

»Han forlod stedet og kom kort efter retur iført mundbind, hvorefter han opsøgte den 58-årige, som blev tildelt et knytnæveslag. Den 58-årige overmandede herefter den 75-årige, som blev tilbageholdt indtil politiets ankomst,« skriver politiet i døgnrapporten.

Betjentene på stedet kunne konstatere, at den 75-årige var påvirket af alkohol.

De valgte at sigte ham for vold, men han slap for at ryge bag tremmer. Han blev i stedet afhørt og løsladt.

Han vil senere blive indkaldt til retsmøde, når sagen skal for en dommer, oplyser politiet.