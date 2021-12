Østjyllands Politi anholdt sent torsdag aften en 58-årig mand fra Aarhus.

Han er sigtet for at have dræbt en 34-årig mand, der torsdag eftermiddag blev fundet død i Rådhusparken i Aarhus.

Den 58-årige mand blev fredag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Aarhus klokken 13.30.

Her kom det frem, at den 58-årige mand skulle have kvalt den 34-årige til døde.

Da den 58-årige mand blev ført ind i retssalen, var han iført klipklapper og havde et hvidt tæppe om sig. Manden er rødhåret og spinkel af bygning.

Ifølge sigtelsen, som Specialanklager Birgitte Ernst læste op, blev manden anholdt torsdag aften 23.15. Han nægter sig skyldig i manddrab ved kvælning.

Tidspunktet for kvælningen er fortsat ukendt, men er sket forud for torsdag 9. december klokken 12.11.

Specialanklager Birgitte Ernst anmodede efterfølgende om dørlukning af hensyn til efterforskningen, der fortsat er i et tidligt stadie, og i øvrigt fordi der mangler et muligt drabsvåben.

Det valgte dommer Joy Winter at imødekommende, på trods af protester fra B.T. Aarhus og andre fra pressen, da sagen har stor offentlig interesse.

Det var torsdag klokken 12.13, at politiet fik en anmeldelse om, at der lå en død mand bag en bænk i Rådhusparken i Aarhus.

Dødsfaldet virkede mistænkeligt, og derfor spærrede politiet området af, og der blev derefter foretaget en række undersøgelser, og parken blev afsøgt med hunde.

Det var først sent torsdag aften, afspærringen blev ophævet.

»Vi har efterforsket sagen intensivt hele natten med henblik på dels at finde frem til identiteten på den afdøde og dels at afklare, om han var blevet udsat for en forbrydelse. Det førte til, at vi sent i aftes anholdt en 58-årig mand, som vi mistænker for at have dræbt den 34-årige mand,« sagde politiinspektør Brian Voss Olsen tidligere på dagen fredag.

Politiet oplyser, at efterforskningen stadig er i et tidligt stadie, og politiet mangler derfor fortsat at finde ud af præcist, hvordan den 34-årige døde, og hvor længe han har ligget i Rådhusparken.

Derfor vil politiet meget gerne høre fra eventuelle vidner, der kan have set noget mistænkeligt i området. Det gælder både i tidsrummet fra onsdag aften til torsdag ved middagstid, hvor den 34-årige mand blev fundet af nogle forbipasserende. Politiet kan kontaktes på telefon 114.

Opdateres …