En 58-årig mand er fundet druknet i en sø i Skjern.

Det skriver TV Midt-Vest.

Politiet mener ikke, at der er foregået en forbrydelse, og man anser desuden ikke dødsfaldet som mistænkeligt. Politiet mener heller ikke, der er tale om selvmord.

Det var mandens familie, der meldte ham savnet natten til tirsdag, da han ikke var vendt hjem efter sin gåtur. Efter et par timers eftersøgning lykkedes det politiet at finde manden.

»Der er noget vand neden for en bakke, og vi tror, at han måske har mistet orienteringen og er snublet, mens han var ude at gå,« siger vagtchef Allan Riis fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Familien er underrrettet.