To svært tilskadekomne mænd er blevet sendt på hospitalet i Aalborg efter en dødelig bilulykke ved Farsø.

En 58-årig mand er død, mens to andre mænd er svært tilskadekomne efter en bilulykke i nærheden af Farsø.

Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Rene Kortegaard natten til tirsdag.

Ifølge vagtchefen fik politiet klokken 22.10 mandag meldingen om, at to personbiler var stødt sammen i et T-kryds ved Eldrupsigevej og Løgstørvej lidt uden for Farsø.

Rene Kortegaard oplyser, at de to tilskadekomne er en 58-årig mand og en mand født i 1976.

De er begge blevet transporteret til hospitalet i Aalborg. Den ene blev fløjet med helikopter, mens den anden blev kørt i ambulance.

Ifølge vagtchefen ved politiet endnu ikke, hvilke personer, der har været i hvilke biler.

- Det er for tidligt at sige. Vi er stadig til stede på ulykkesstedet med en bilinspektør, siger Rene Kortegaard.

Han fortæller, at politiet derfor heller ikke ved, hvad der har forårsaget sammenstødet.

- Vi har nogle idéer, men det er ikke lagt fast endnu, siger vagtchefen.

Rene Kortegaard fortæller, at politiet har underrettet nogle af de pårørende, men at flere stadig mangler at blive underrettet.

/ritzau/