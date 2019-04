En kvinde er tirsdag aften død af sine skader, efter at hun natten til tirsdag blev overfaldet i sit hjem.

En 58-årig kvinde er død, efter at hun natten til tirsdag blev overfaldet i sit hjem i Tisvildeleje. Det oplyser Nordsjællands Politi.

Overfaldet skete kort før klokken 03.14, hvor hun blev udsat for grov vold.

Kvinden blev efterfølgende fløjet på hospitalet med helikopter, men hendes liv stod ikke til at redde. Hun døde ud på aftenen tirsdag.

Kvindens pårørende er underrettet.

Nordsjællands Politi har tirsdag arbejdet på gerningsstedet, hvor teknikere og hunde har hjulpet med at indsamle spor.

- Der er tale om et særdeles groft overfald, som har fået den værst tænkelige udgang, siger Jakob Grell, politikommissær ved Nordsjællands Politi og leder af efterforskningen.

- Efterforskningen er fortsat i fuld gang, og vi vil stadig meget gerne høre fra alle, som har set eller hørt noget usædvanligt, for eksempel personer, biler eller lyde i Tisvildeleje fra midnat tirsdag og frem til klokken 03.30 tirsdag nat, siger han i en pressemeddelelse.

Tidligere efterlyste politiet en person i en Renault Megane. Politiet har dog efterfølgende vurderet, at føreren ikke er relevant for sagen.

Politiet har i løbet af dagen ikke ønsket at fortælle i offentligheden om de nærmere omstændigheder for overfaldet. Sent tirsdag aften har det ikke været muligt for Ritzau at få fat på Nordsjællands Politi yderligere kommentarer om sagen.

/ritzau/