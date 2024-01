Københavns Vestegns Politi efterlyser mandag en 58-årig mand ved navn Said.

Han er gået fra Hendriksholm Alle i Rødovre og kan have svært ved at tage vare på sig selv, skriver politiet på X.

Han beskrives som somalisk af oprindelse, spinkel, 165 centimeter høj med gråt skæg og iført en blå jakke og grå jeans.

Politiet beder folk, der har oplysninger, ringe til 1-1-4.