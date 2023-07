Da en 57-årig mand tirsdag klokken 16.28 ringede til politiet for at melde sin meget dyre motorcykel stjålet, reagerede man med det samme.

Først efterlyste man motorcyklen, og inden længe kørte man også mod gerningsstedet for at undersøge omstændighederne.

Ifølge den 57-årige var motorcyklen blevet taget fra en lukket garage i Grevinge, men videoovervågning fra området fik hurtigt politiets øjenbryn til at løfte sig.

Noget tydede på, at den 57-årige ikke havde fortalt hele sandheden.

Hvad, man konkret kan se på videoen, fremgår ikke af døgnrapporten fra Midt- og Vestsjællands Politi, men i den lyder det, at 'omstændighederne ved selve fjernelsen af motorcyklen fra ejerens garage indikerede tillige, at nogle havde planlagt at fjerne motorcyklen på en anden måde end køre væk på den'.

Da politiet senere konfronterede motorcykelejeren med disse oplysninger, gik han til bekendelse.

Han havde meldt motorcyklen stjålet i et forsøg på at begå forsikringssvindel, erkendte han. Og så blev han sigtet for at have indgivet falsk anmeldelse.

Det betyder dog ikke, at efterforskningen er ovre.

Motorcyklen er nemlig stadig ikke blevet fundet, og den er derfor fortsat efterlyst.

