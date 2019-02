En 57-årig mand fra Ishøj er blevet varetægtsfængslet i fire uger for en langvarig bortførsel af sine to børn.

Det oplyser anklagemyndigheden ved Vestegnens Politi på Twitter.

Manden er mistænkt for at tilbageholde børnene i Tyrkiet i flere år, selvom moderen havde fuld forældremyndighed.

Vestegnens Politi oplyser desuden, at manden netop er blevet udleveret af myndighederne i Bulgarien.

57-årig mand fra Ishøj varetægtsfængslet i 4 uger for langvarig børnebortførsel af sine to børn. Manden er mistænkt for at tilbageholde børnene i Tyrkiet i flere år trods at moderen havde fuld forældremyndighed #anklager — Vestegnens anklagere (@VestegnAnklager) 1. februar 2019

Opdateres...