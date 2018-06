En 57-årig mand fra Polen druknede lørdag eftermiddag ved Slipshavn nær Nyborg, oplyser Fyns Politi i en pressemeddelelse.

'Kort efter kl. 16 modtog Fyns Politi en anmeldelse om drukneulykke ved Slipshavn ved Nyborg. En mand var bjærget og hjerte/lungeredning påbegyndt,' lyder det, inden det tilføjes:

'Det viste sig, at der var tale om en 57-årig mand, der sammen med bekendte havde befundet sig på stranden ved Slipshavn. Kammeraterne havde fisket, mens den 57-årige besluttede sig for at svømme en tur. På et tidspunkt forsvandt han fra vandoverfalden og blev efterfølgende fundet af en forbipasserende sejler.'

Sejleren bjergede manden og fik ham i land, hvor der blev ydet førstehjælp. Ambulance- og lægepersonale fortsatte herefter redningsforsøget, mens manden blev transporteret til Odense Universitetshospital

Her opgav man endeligt genoplivningen kort efter klokken 17.30, oplyser Fyns Politi.