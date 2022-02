Der har søndag morgen været glat flere steder i landet, og det fik en 57-årig at mærke.

For da hun kom kørende på Nyrupvej i Sorø, endte hun i et solouheld.

Det oplyser Sydsjællands Politi til B.T.

»Der er tale om et glatføreuheld, hvor en kvinde mister herredømmet over sin bil og ender i grøften,« fortæller Ole Hald, der er vagtchef ved Sydsjællands Politi.

Foto: Nicklas Fohlmann / Byrd Vis mere Foto: Nicklas Fohlmann / Byrd

Billeder fra stedet viser, at bilen er rullet om på taget.

»Kvinden ringer selv og fortæller, at hun har været i et uheld. Hun oplyser også, at hun selv er kommet ud af bilen,« fortæller vagtchefen.

Vagtchefen oplyser, at hun umiddelbart ikke er kommet til skade, men at hun er blevet tilset af nogle ambulancefolk ude på stedet.

Politiet modtog anmeldelsen 08.37.